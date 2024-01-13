اعتبارًا من 25 يناير مصر للطيران تضيف نقطة جديدة فى السوق الليبية

صرح المهندس يحيي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، بأنه نظرًا لزيادة الحركة بين البلدين الشقيقين "مصر وليبيا"، ووفقًا لسياسة العرض والطلب، أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلى مصراتة بليبيا، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكتها في القارة الإفريقية، والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية بها، خاصة مع تواجد المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

تفاصيل الرحلة

وأضاف زكريا أنه من المقرر بدء تشغيل الخط الجديد اعتبارًا من 25 يناير الحالي بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم خميس، لتصبح بذلك النقطة الثالثة لمصر للطيران في ليبيا بعد بني غازي ومعيتيقة بطرابلس، حيث تقلع رحلة الشركة من مطار القاهرة الدولي على رحلة رقم MS827 في تمام الساعة 12:15، على أن تصل إلى مصراتة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت ليبيا، وتشجيعًا من مصر للطيران للخط الجديد طرحت تخفيضًا على أول أربع رحلات لهذا الخط، على أن تكون أول رحلة بتخفيض 50٪، والرحلات الثلاثة الأخرى بتخفيض 25٪ في حال شراء التذاكر حتى 20 يناير الجاري.

هذا ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم إلى مصراتة عن طريق الموقع الإلكترونى لمصر للطيران Egyptair.com أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.

جدير بالذكر أنه بعد إضافة مصراتة لشبكة خطوط مصر للطيران ستسير الشركة 15 رحلة أسبوعيًا لليبيا، بواقع 7 رحلات جوية إلى بني غازي، و7 رحلات جوية إلى معتيقية ورحلة واحدة إلى مصراتة.

وكانت قد وقّعت مصر للطيران، الناقل الوطني، بروتوكول تعاون تسويقى مع نجمى كرة اليد أحمد الأحمر لاعب نادى الزمالك، وإبراهيم المصرى لاعب النادى الأهلى، لتكون مصر للطيران الناقل الرسمى للنجمين، وقّع البروتوكول الطيار محمد موسي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وتأتي هذه الخطوة من منطلق حرص مصر للطيران على الاهتمام بالرياضة، وتشجيعًا للشباب المصرى ممن يمتلكون مواهب ومهارات فى مختلف المجالات وخاصة الرياضة.