الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا والصغرى بالقاهرة 11

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
العاصمة الإدارية 18 10
6 أكتوبر 17 10
بنهــــا 18 11
دمنهور 17 11
وادي النطرون 19 10
كفر الشيخ 18 12
المنصورة 17 11
الزقازيق 18 11
شبين الكوم 18 11
طنطا 17 11
دمياط 18 11 
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 18 11
السويس 18 11
العريش 19 8
رفح 18 8
رأس سدر 20 9
نخل 19 3
كاترين 12 2
الطور 20 12
طابا 18 11
شرم الشيخ 23 15
الإسكندرية 18 11
العلمين الجديدة 17 10
مطروح 17 10
السلوم 17 9
سيوة 16 6
رأس غارب 21 14
الغردقة 23 15
سفاجا 20 13
مرسى علم 23 15
شلاتين 25 20
حلايب 23 18
أبورماد 23 18 
رأس حدربة 22 19
الفيوم 18 8
بني سويف 19 8
المنيا 18 6
أسيوط 18 5
سوهاج 19 9
قنا 20 9 
الأقصر 21 9
أسوان 22 9
الوادى الجديد 21 6
أبوسمبل 22 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 29 17
المدينة المنورة 24 13 
الرياض 27 13
المنامة 24 18
أبوظبي 27 16
الدوحة 26 17
الكويت 23 8
دمشق 13 7
بيروت 17 14
عمان 10 6
القدس 10 7
غزة 17 11
بغداد 20 11
مسقط 25 19
صنعاء 24 4
الخرطوم 32 18
طرابلس 17 13
تونس 16 11
الجزائر 13 3
الرباط 25 6
نواكشوط 33 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 5 5-
إسطنبول 7 1
إسلام آباد 19 7
نيودلهي 17 8 
جاكرتا 32 25
بكين 6 6-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 13 3 
أثينا 10 4
روما 13 0
باريس 4 1-
مدريد 9 1
برلين 1 0
لندن 7 2
مونتريال 7- 10-
موسكو 11- 21-
نيويورك 7 5
واشنطن 10 8
أديس أبابا 25 10

 

خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للبروده القاهرة الكبرى الوجه البحري شمال الصعيد السواحل الشمالية الغربية لسواحل الشمالية

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