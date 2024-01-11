الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طقس الجمعة.. شديد البرودة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

الأمطار
الأمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا، الجمعة، طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، دافئا على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

كما يشهد غدًا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

خريطة الأمطار غدًا الجمعة  
 

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد غدًا سقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، والبحر المتوسط: معتدل مضطرب وارتفاع الموج "1.5: 2.5 متر"، البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج (2:1.5 متر). 

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم الخميس سيشهد فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا قد تمتد خفيفة متفرقة على جنوب وشرق الدلتا والإسماعيلية.  

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، مع استمرار حالة عدم استقرار سريعة على السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا، كما يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية شديد البرودة على كاترين، مائل للبرودة على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد لطيف على باقي الأنحاء نهارًا، وشديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل لحد الصقيع على الصحراء الغربية وسانت كاترين.

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