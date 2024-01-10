"الطيران" تنفي وجود طائرات B737-9 Max بوينج في مصر

أكدت وزاره الطيران المدنى، أنه لا يوجد لدى شركات الطيران المصرية والمُسجلة بجمهورية مصر العربية أي من الطائرات المُتأثرة بالعيب الفني الذي تعرضت له طائرة من "طراز البوينج B737 -9 Max" التابعة لإحدى شركات الطيران.



حقيقة تعاقداتها بطائرات حديثة بعيب فني

وأوضحت الوزارة أن التعاقد الذي تم مؤخرًا من جانب شركة مصر للطيران لتوريد طائرات جديدة فإنها من طراز البوينج 8- 737 Max وليست من طراز B737-9 Max موضوع العيب الفني.

وأكدت الوزارة أن تعزيز السلامة الجوية والحفاظ على أمان وسلامة أعمال النقل الجوي يأتى فى مقدمة أولوياتها.

وأهابت وزارة الطيران المدني تحري الدقة في تداول أي بيانات تتعلق بآراء ووجهات نظر فنية تكون صادرة عن غير المتخصصين، علمًا بأن الوزارة تتابع بشكل مستمر جميع التحديثات والمستجدات الفنية والتشغيلية الصادرة عن شركات تصنيع الطائرات..