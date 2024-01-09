"الأرصاد": طقس اليوم الثلاثاء شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يشهد اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء والوادى الجديد.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12،

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12،

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11،

سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09،

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 11،

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارا من الأربعاء 10 يناير 2024، بقيم تتراوح من 4:3 درجات مئوية

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الشبورة، مناشدة المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.



كما تناشد السائقين القيادة بهدوء على الطرق بسبب الشبورة الكثيفةشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.