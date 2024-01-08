الطيران: توسع شبكة تشغيل إيركايرو إلى دول أوروبا ووسط آسيا

نحجت وزارة الطيران المدني على مدار السنوات الماضية في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للدولة لتنشيط الحركة السياحية من خلال توفير رحلات طيران منخفض التكاليف بين القاهرة وبعض الدول الأوربية والعربية.

وشرعت وزارة الطيران في إنشاء كيان جديد بعنوان إير سفنكس، وقبل إنشاء ذلك الكيان قامت الوزراة بدراسة تفاصيل ووضع شركة إيركايرو وكيفية تطويرها لتصبح هي الكيان الجديد الذي تدعمة وزارة الطيران ليصبح أول كيان منخفض التكليف وجناح اقتصادي للشركة القابضة لمصر للطيران.

ووفقًا للحصاد السنوي لوزارة الطيران المدني تم الكشف عن نقاط التشغيل الخاصة بشركة إيركايرو كالأتي:

نقاط شبكة التشغيل

- قامت شركة إيركايرو بالتوسع في نقاط شبكة التشغيل إلى أوروبا ووسط آسيا والأورال، ومؤخرًا التوسع إلى غرب إفريقيا، لتصل عدد نقاط التشغيل الدولية إلى 72 نقطة، هذا بخلاف غالبية نقاط التشغيل داخل جمهورية مصر العربية.

- بدأت الشركة في تنفيذ خطة زيادة عدد وحدات الأسطول من 7 طائرات في عام 2017 لتصبح في عام 2021 عدد 11 طائرة أي بنسبة زيادة 57%، واستمرت الزيادة في عدد الطائرات ومضاعفة أسطول الشركة ليصبح في نهاية عام 2022 عدد 19 طائرة، وحاليًا في نهاية 2023 عدد 31 طائرة (عدد 22 طائرة A320neo/ceo سعة 180 مقعد درجة خدمة واحدة)، بالإضافة إلى ستة طائرات ATR72-600 سعة 70 مقعد، وأيضًا عدد 3 طائرات إمبراير E190 سعة 110 مقعد.

التوسع فى نقاط شبكة التشغيل الحالية

- من المخطط تشغيل 28 نقطة دولية؛ ويتمثل التوسع في شبكة تشغيل شركة آيركايرو للأسواق الجديدة المستهدفة لنقاط غرب إفريقيا وربطها بشبكة التشغيل الحالية، وتكاملها مع شبكة تشغيل مصر للطيران بنظام Codeshare لعمل Feeding وde-feeding لشبكتىالتشغيل، حيث تم زيادة الترددات لتشغيل النقاط الحالية.

- من المقرر أن يصل أسطول الشركة إلى ٣٠ طائرة نهاية شهر مارس، وتسلمت الشركة طائرتها الـ20 طائرة من طراز الإيرباص A320، ومن المقرر أن تتسلم طائرة أخرى من نفس الطراز، بالإضافة إلى طائراتها من طراز E190 وطراز ATR72-600؛ تنشيطًا للحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

- كما استضافة شركة إيركايرو (٣٥) فردًا من منظمي الرحلات والصحفيين والشخصيات المؤثرة العاملة في سوق السفر والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة مدينة شرم الشيخ.

- تم تشغيل رحلات جوية جديدة لإيركايرو من المقاصد السياحية المصرية إلى ٣ مدن روسيه بمعدل ٢١ رحلة أسبوعيًا، وزارة الطيران المدني تواصل جهودها التنموية، كما تتوسع الشركة في شبكة خطوطها الجوية داخل القارة الأفريقية.

- تم عقد إتفاقية مشاركة بالرمز مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بتاريخ 20 يونيو 2020، على أن تكون الرحلات الداخلية والدولية لشركتي مصر للطيران وإيركايرو ؛ وجاري حاليًا زيادة الرحلات الدولية لتشمل بعض الخطوط بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وفيما يلي نقاط المشاركة بالرمز بين شركة آيركايرو، وشركة مصر للطيران:

• نقاط على شبكة مصر للطيران هي (نقاط مفعلة لعدد 11 نقطة دولية و7 نقاط داخلية، أيضًا نقاط جاري العمل على تفعيلها 14 نقطة، ونقاط الخطة المستقبلية لعدد 26 نقطة).

• نقاط على شبكة آيركايرو "نقطتان من القاهرة، وثلاث نقاط من شرم الشيخ"؛ وجاري العمل بين الشركتين حتى إتمام التفاعل والتكامل بينخطوط شبكتي التشغيل لتحقيق التكامل الأمثل.

تشغيل مركز خدمة العملاء ومركز الإتصالات

▪ دعم العملاء في مصر وفي جميع دول العالم، باللغتين" العربية، والإنجليزية".

▪ فى عام 2024 سوف يعمل المركز بستة لغات بإضافة بأربع لغات.

▪ يتم توفير الدعم عبر البريد الإلكتروني أيضًا من خلال عناوين بريد إلكتروني.

▪ تطوير البرامج والأنظمة الإلكترونية للشركة IT Platform والربط بينهما لتواكب أحدث الأنظمة العالمية" تطوير الموقع الإلكترونى للشركة، وتطبيقات الموبايل، وتفعيل أحدث نظم التوزيع الألكترونى للمبيعات NDC، لتوسيع الإنتشار وجذب شرائح عملاء مختلفة، ونظام تعظيمالعائد والتسعير RM، والتسويق الإلكتروني Digital Marketing، والتركيز على وسائل التواصل الاجتماعي الفعالة.