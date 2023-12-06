إيركايرو تتوسع في شبكة خطوطها الجوية داخل القارة الأفريقية.



أعلنت شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعه لوزارة الطيران المدني عن فتح خطوط جوية جديدة إلى مدينتى واغادوجو ببوركينا فاسو وداكار بالسنغال وذلك إعتبارًا من ٢٣ ديسمبر الجاري بواقع رحلتين أسبوعيًا لكل من الوجهتين، بما يتماشي مع محاور الدولة المصرية وأولويات أجندتها التنموية الوطنية بالتوسع في شبكة خطوطها الجوية وفتح نقاط جديدة مع دول القارة السمراء بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية الوافدة وتنمية حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وجميع دول العالم

وذلكًفي إطار الجهود التنموية التي تتبناها وزارة الطيران المدني من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران المدنى على المستويين الإقليمى والدولى وبما يعزز من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى المصرى..



الأهداف التنموية التي تتبناها وزارة الطيران

يأتي ذلك في ضوء مواصلة الأهداف التنموية التي تتبناها وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة من أجل تدفق الحركة الجوية القادمة إلى المطارات المصرية؛ وزيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم لجذب المزيد من العملاء ومنحهم مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات السفر والسياحة وتشجيع شركات الطيران على الهبوط بمطارات المقاصد السياحية المصرية؛ والتوسع في شبكة خطوطها داخل الأسواق الأفريقية بما يحقق عوائد اقتصادية إيجابية ويعظم الإستفادة من شبكة الخطوط الجديدة لتحقيق التواصل والتقارب المصري الأفريقي من خلال ربط شبكة السفر الدولي من مدن القارة السمراء مع عدد من المدن بقارة أوروبا ووامريكا والشرق الاقصى ؛ خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من مردود إيجابي فى حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠.



وعلى صعيد الرحلات الداخلية من المقرر أن تسير شركة آيركايرو 6 رحلات أسبوعيًا بين القاهرة وسوهاج إعتبارا من 27 ديسمبر الجاري خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد ويأتي ذلك لتسهيل حركة السفر وتشجيع الإستثمارات فى مناطق صعيد مصر، هذا وقد أخذت الشركة في الاعتبار مراعاة مواعيد الرحلات بحيث تتناسب مع توقيتات جمهور المسافرين وبما يحقق التكامل والربط بين شبكتى شركتي مصرللطيران وآيركايرو من مطار القاهرة الدولي.