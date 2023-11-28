وزير الطيران المدنى الأسبق لـ"الشاهد": المهندس إبراهيم محلب اختبرنى قبل أن أتولى مهامى

قال وزير الطيران المدني الأسبق شريف فتحي، إنني لا أعلم سبب توليتي مهام وزارة الطيران المدني، حتى وقتنا هذا، مضيفًا أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وقتها، امتحني وعرضت عليه الخطوط الرئيسية لعملي في حالة تولي المنصب.

وأضاف وزير الطيران المدني الأسبق شريف فتحي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن تصوري للوزارة في فترتي هو النظر للأمام، بالإضافة إلى القدرة على اتخاذ القرارات.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.