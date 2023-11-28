الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أسامة الشاهد: الرئيس السيسي وفر لنا الأمن والأمان في منطقة تعج بالصراعات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية والنائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الرئيس السيسي وفر لنا جميعا الأمن والأمان في منطقة إقليمية مليئة بالصراعات، ودعمنا له في الانتخابات الرئاسية المقبلة دعم للوطن، لافتا إلى أن البعض يتخوف من الاقتصاد في المرحلة المقبلة، لكن بحكم عملي في الغرفة التجارية أؤكد أن المرحلة المقبلة مطمئنة وبحكم عملي وخبرتي هي فترة جني الثمار بعد أن انتهينا من البنية التحتية.

 

وأوضح الشاهد خلال كلمته في مؤتمر حزب الحركة الوطنية المصرية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، المقام برعاية تحالف الأحزاب المصرية وبحضور وفد من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس جامعة بورسعيد وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وعدد كبير من رؤساء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، أن هناك استثمارات ستبدأ العمل في مصر، متابعا: «هناك بعض الأخبار المغرضة المنتشرة بشأن الإنفاق على المشروعات القومية، ولكن الآن عرف الجميع فائدة المشروعات التى جعلتنا أمنين مطمئنين، ولولا القيادة السياسية ما كنا هنا اليوم في أمن وأمان».

 

وأشار “الشاهد” إلى أن الدولة المصرية أمنة محصنة لا يمكن لأحد الاقتراب منها بفضل القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الاحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا كان قد أكد على دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية انطلاقًا من ثوابت وطنية تستهدف الحفاظ علي الوطن واستقراره بوصفه القائد القادر علي حماية مصر خلال الظرف الراهن، مشددا علي أننا لا ندعم الرئيس السيسي من أجل شخصة ولا من أجل مصلحة نطمع في الوصول إليها إنما من أجل وطن ومستقبل دولة وحق شعب في أن يعيش آمنًا مستقرًا، وحق دولة تحتاج لحاكم رشيد وقيادة تليق بمكانتها.

 

- مشاركات رسمية وشعبية 

 

جاء ذلك خلال الموتمر الجماهيري الذي نظمه حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو تحالف الاحزاب المصرية الذي يضم 42 حزب سياسي لمحافظات القناة وشرق الدلتا والذي انعقدت فاعلياته بمحافظة بورسعيد وشارك فيه تحالف الاحزاب المصرية الذي يضم 42 حزب سياسي كما شارك وفد رسمي من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كما شهد حضور كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ واحزاب مستقبل وطن وحماة وطن ونظم المؤتمر وأشرف عليه أمانة الحركة الوطنية المصرية في بورسعيد.

 

- مسيرات ميدانية لدعم السيسي

وتابع اللواء رؤوف: أؤكد لكم جميعا أن هذا الحضور اللافت يعكس عظمة الشعور الوطني لدي الجميع ،ويؤكد الاحساس بالمسئولية الملقاة علي عاتقكم لما تمثلونه من قيمة ورمز للعمل الحزبي والسياسي في مصر .

واستطرد: جئنا اليوم من أجل ممارسة دورنا الوطني الذي تحتمه علينا مسئوليتنا السياسية، جئنا كي نواصل مسيرتنا وقوافلنا الميدانية في جميع المحافظات من أجل دعم الوطن، قبل دعم وتأييد الرئيس السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، انطلاقًا من ثوابتنا الوطنية التي نؤمن بها ونقتنع بكل محاورها ولعل أبرزها إعلاء مصلحة الوطن  حفاظًا علي أمنه واستقراره وسلامته. 

 

 

 

 

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