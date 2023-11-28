"حماة الوطن" بمطروح ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى ( فيديو )

شهدت محافظة مطروح مؤتمرًا حاشدًا نظمه حزب حماة الوطن، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بمشاركة اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق عبدالباعث بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، والنائب عيسى أبوتمر، أمين أمانة حماة الوطن بمطروح، بحضور عدد كبير من أهالي المحافظة.

وتعهد جميع الحاضرين بالوقوف خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري المرتقب، لضمان استكمال مسيرة التنمية وللحفاظ على المكتسبات.