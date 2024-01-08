خريطة التنبؤات: انخفاض فى درجات الحرارة ونصائح بارتداء الملابس الثقيلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الأيام المقبلة، وذلك اعتبارًا من بعد غدٍ الأربعاء 10 يناير 2024، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن نسب الانخفاض سوف تتراوح من 4:3 درجات مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أن اليوم، الإثنين، يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد اليوم طقسا مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:

القاهرة: العظمى 22 درجة والصغرى 11.

الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 12.

مطروح: العظمى 19 درجة والصغرى 11.

سوهاج: العظمى 23 درجة والصغرى 09.

قنا: العظمى 25 درجة والصغرى 10.

أسوان: العظمى 27 درجة والصغرى 11.

تحذيرات الأرصاد

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة في الصباح الباكر والمساء، حيث تشهد البلاد انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، خلال الفترة المقبلة.

كما حذرت هيئة الأرصاد، خلال الطقس اليوم، من اضطراب الملاحة في البحر المتوسط، حيث تكون حركة الموج ما بين المضطربة إلى المعتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى حد ما، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى نصف المتر.

وتواصلت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.