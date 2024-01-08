3 اتفاقيات دولية لإنشاء صالة صديقة للبيئة بمطار القاهرة

تسعى وزارة الطيران المدني لإنشاء صالة ٤ وهي صالة صديقة للبيئة بمطار القاهرة الدولي وتتم باحدث النظم التكنولوجية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لتكون قادرة علي التوازن بين المطارات الذكية والتوسع فيما يتعلق بحركة التشغيل خاصة ان مطار القاهرة يعد من اهم المطارات المحورية.

وقال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني إننا نسعي ان يصبح مطار القاهرة الدولي قادرا علي منافسة أحدث المطارات العالمية لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة الركاب والشحن الجوي ومحورًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية والإستفادة من موقعها الإستراتيجي المتميز بين أفريقيا وأسيا وأوروبا.

تحالف دولي لانشاء صالة ذكية

وأكد الوزير في تصريحات ان تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مبني الركاب 4 بمطار القاهرة في أغسطس الماضي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بين شركة ميناء القاهرة الجوي وتحالف يضم عدة من الشركات العالمية لانشاء مبني الركاب 4 بمطار القاهرة.

الاتفاق تتضمن ان تقوم PANGIAM الأمريكية المتخصصة بعمل الدراسات الخاصة بتطوير مطار القاهرة الدولي وتطوير البنية التحتية وكيفية تحويله كمطار ذكي يدار بأفضل وسائل التكنولوجيا الرقمية المتقدمة في العالم من خلال انشاء صالة تحمل رقم ٤ لتصبح صالة صديقة للبيئة وتطبق كافة المعايير الدولية والنظم الذكية كما تتمتع بنظم التحول الرقمي من حيث اختصار الوقت منذ وصول الراكب حتى انتهاء الإجراءات.

يشار إلى أن التحالف الذي ترأسه شركة PANGIAM الأمريكية الرائدة في مجالات استخدام التكنولوجيا الحديثة وهندسة البرمجيات وتكامل الأنظمة وعمليات المطارات، يضم كلا من شركة AECOM الأمريكية -الشركة الرائدة في مجال تصميم المطارات -، كما يضم التحالف شركات عالمية متخصصة في مجال العمارة والتصميمات الهندسية والاستشارات المالية.