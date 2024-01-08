الإثنين 08 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

شديد البرودة ليلًا.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الثلاثاء: "ارتدوا الكمامات"

طقس سئ
طقس سئ

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وذلك بأنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان لها بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنَّ البلاد يسودها طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ضمن خريطة طقس غدٍ الثلاثاء، تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأشارت الهيئة إلى شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح، وذلك على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط والأحمر

وتكون حالتي البحر المتوسط والأحمر معتدلة، مع ارتفاع موج الأول (1.5: 2.25 متر)، بينما ترتفع أمواج الثاني (1: 1.5 متر).

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل 10 يناير 2024 تشهد حالة الطقس ️انخفاضًا تدريجًا في درجات الحرارة على ️أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4 درجة مئوية.

ووفقًا لأخر صور الأقمار الصناعية، فإنَّه من المتوقع أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر، أمطار خفيفة، على فترات متقطعة، وتبقى الأجواء باردة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نصائح الأرصاد للمواطنين

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة من الصباح الباكر.

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