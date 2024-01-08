الاستعلام عن نتيجة قرعة حج السياحة بالرقم القومي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، قبل أيام، نتيجة قرعة الحج السياحي للعام 2024 بعد أن أغلقت الوزارة باب تسجيل أسماء المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج ضمن قرعة الحج السياحي من خلال الموقع الرسمي التالي: https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml

ويمكن للمصريين الذين تقدموا لحجز برامج الحج السياحي لعام 2024 الدخول على البوابة الالكترونية للحج والعمرة الاستعلام عن تفاصيل نتيجة قرعة الحج للعام الجاري 2024، حيث أعلنت الوزارة رسميا أسماء الفائزين بقرعة الحج السياحي من هذا الرابط التالي https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml

تفاصيل الحج السياحي 2024

وتقدم "الدستور "خلال السطور التالية التفاصيل الخاصة بالاستعلام علي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 بالرقم القومي

وكانت غرفة الشركات السياحة، أعلنت من قبل التفاصيل الخاصة بضوابط الحج السياحي كذلك أسعار الحج السياحي للعام2024، وفقا لأماكن إقامة الحجاج بمكة والمدينة ومضمون البرنامج الحج السياحي على هذا الرابط https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml





خطوط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج

تتضمن خطوط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 بالرقم القومي الآتي

اضغط على موقع بوابة الحج المصرية الموحدة من.هنا الرابط https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml اضغط على مربع استعلام «نتيجة القرعة». اكتب الرقم القومي الخاص بك. ضع كود التحقق الظاهر أمامك، ثم اضغط على بحث.

الفائزون في قرعة الحج السياحي 2024

أعلنت وزارة السياحة أن عدد المتقدمين في قرعة الحج السياحي 2024 هذا الموسم 58217 مواطنًا منهم 60% من الإناث و40% من الذكور، كما تقدم للحج الاقتصادي السياحي 37685 مواطنا بنسبة 65%، وعدد المتقدمين للحج البري 12347 مواطنا بنسبة 21% منإجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 8185 مواطنًا بنسبة 14%.

ضوابط مشددة لنجاح الموسم

وكانت غرفة السياحة طالبت المواطنين الفائزين بقرعة الحج بسرعة سداد قيمة برامج الحج إلى الشركات المنظمة للرحلات، مشددة على الأهمية القصوى لقيام شركات السياحة بسداد قيم خدمات الحج لموسم ١٤٤٥هـ.