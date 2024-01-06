رابط مفتوح.. الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024

ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024، حيث يتساءل الكثير من الأشخاص المتقدمين في حج القرعة لهذا العام 2024-1445، وظهرت نتيجة القرعة صباح اليوم السبت، من قبل وزارة السياحة والآثار، بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بالعباسية.

نتيجة حج القرعة 2024-1445

وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن فوز نحو 23 ألف مواطن لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة، وذلك بعد إجراء القرعة إلكترونيا عن طريق بوابة الحج المصرية 2024.

الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024

وفي هذا السياق، يستطيع المواطنين المتقدمين الاستعلام عن نتيجة حج القرعة لهذا العام 2024-1445، وذلك عبر الرابط التالي:

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml.

بوابة الحج المصرية 2024

وفي سياق متصل، يمكن للمواطنين المتقدمين الاستعلام عن حج القرعة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1" وهي: الدخول علي موقع بوابة الحج المصرية من الرابط الرسمي التالي:

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml

الخطوة الثانية "2" وهي: علي المتقدم/ة الضغط علي زر «استعلام».

الخطوة الثالثة "3" وهي: علي المتقدم/ة ادخال الرقم القومي والمكون من 14 رقم.

الخطوة الرابعة "4" وهي: علي المتقدم/ة تسجيل كود التحقق الظاهر أمامك.

الخطوة الخامسة "5" وهي: علي المتقدم/ة الضغط علي زر «بحث».

وأخيرًا: تظهر أمام المتقدم/ة نتيجة قرعة الحج السياحي لهذا العام 2024-1445.

الجدير بالذكر أنه بلغ أعداد المتقدمين في قرعة الحج السياحي 2024 هذا العام نحو 58217 مواطنا، منهم 60% من الإناث و40% من الذكور.

كما تقدم للحج الاقتصادي السياحي نحو 37685 مواطنا بنسبة 65%، وعدد المتقدمين للحج البري 12347 مواطنا بنسبة 21% من إجمالي المتقدمين.

كما تقدم للحج الخمس نجوم 8185 مواطن بنسبة 14%.

أما بالنسبة للأشخاص الذين لم تقع عليهم قرعة الحج السياحي سيتم استرداد المبالغ جدية الحجز لهم خلال شهر من إجراء القرعة وذلك عن طريق أحد البنوك المصرية التي تقوم وزارة السياحة بالإعلان عنها.