الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

سانت كاترين تنتظر طفرة سياحية غير مسبوقة مع افتتاح المطار فى 2024

عاطف عبداللطيف
عاطف عبداللطيف

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن افتتاح مطار سانت كاترين في النصف الثاني من هذا العام حسبما أعلنت وزارة الطيران المدني، سيكون له دور كبير في وضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية كقبلة للسياحة الدينية والبيئية والسفاري والاستشفائية.

وأشار د. عاطف عبداللطيف في تصريحات له، اليوم، إلى أن مطار سانت كاترين سيكون مؤهلا لاستيعاب 900 راكب في الساعة وجراج يسع 100 سيارة، وهذا يعني أنه سيكون مؤهلا لاستقبال ملايين السياحة وسيضاعف عدد السياح الوافدين الى سانت كاترين إلى 10 المرات عن متدن حال.

سانت كاترين تستعد لعدة افتتاحات قريبًا ضمن مشروع التجلى الأعظم

 

 

ضرورة وضع خطة تسويقية من الآن لمدينة سانت كاترين

ودعا إلى ضرورة وضع خطة تسويقية من الآن لمدينة سانت كاترين والإعلان عن موعد افتتاح المطار وطرح هذه الخطط والبرامج التسويقية على منظمي الرحلات بالخارج، وكذلك داخل المعارض والبورصات السياحية العالمية التي تشارك بها مصر.

و ناشد د. عاطف عبداللطيف بضرورة دراسة الأسواق المستهدفة وإعداد حملات تسويقية داخلها والإعلان عن افتتاح مطار سانت كاترين وتنظيم رحلات مباشرة للمدينة وزيارة الأماكن المقدسة وإعداد جدول لتشغيل رحلات الطيران من وإلى مدينة سانت كاترين.

مشروع التجلي الأعظم سيرفع من أعداد السياح الوافدين لمصر

وأشار إلى أن مشروع التجلي الأعظم عقب افتتاحه أيضا سيرفع من أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم، ولا سيما أن تلك المنطقة تتواجد بها معالم الديانات السماوية الثلاث، كما أنها المنطقة الوحيدة في العالم التي تجلي فيها الله عز وجل وبها جبل موسى وجبل سانت كاترين كما أن سانت كاترين تتميز بأنه تتلاقي فيها الأديان السماوية الثلاث.

واقترح د. عاطف عبداللطيف عمل برامج سياحية جديدة تشمل السياحة الثقافية والدينية والشاطئية وتسلق الجبال تجمع مدن دهب وطابا ونويبع وشرم الشيخ مع سانت كاترين في برامج مختلفة.

كاترين مشروع التجلي الأعظم السياحة مطار سانت كاترين سانت كاترين

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