الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة واضطراب الملاحة السبت والأحد

كشفت خريطة التنبؤات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه اعتبارًا من السبت المقبل 13 يناير إلى الأحد 14 يناير 2024، ستسقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط، ما يؤدي الى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

أمطار متوسطة بنسبة 60%



ومن المتوقع وفقًا لما أعلنتة الهيئة العامة للأرصاد الجوية مع السبت المقبل 13 يناير 2024، سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



صقيع في وسط سيناء



يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت أن هناك توقعات بطقس مائل للبروة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وحسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفاضا آخر للحرارة على كل الأنحاء، مع استمرار حالة عدم استقرار سريعة على السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا، كما يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية شديد البرودة على كاترين، مائل للبرودة على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد لطيف على باقي الأنحاء نهارًا، وشديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على الصحراء الغربية وسانت كاترين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم..

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، فجاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11.