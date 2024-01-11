الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمطار رعدية واضطراب "المتوسط".. طقس اليوم الخميس

أمطار
أمطار

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم الخميس سيشهد  فرصا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا، تمتد خفيفة متفرقة على جنوب وشرق الدلتا والإسماعيلية.

وحسبما أعلنتة الهيئة، تشهد البلاد تشهد انخفاضا آخر للحرارة على كل الأنحاء، مع استمرار حالة عدم استقرار سريعة على السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا، كما يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية شديد البرودة على كاترين، مائل للبرودة على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد لطيف على باقي الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل لحد الصقيع على الصحراء الغربية وسانت كاترين.

من الخميس إلى الإثنين.. "الأرصاد" تكشف أماكن سقوط الأمطار في البلاد

 

 

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كتل هوائية قادمة من أوروبا.. "الأرصاد" تُحذر من طقس غدٍ الخميس

الشبورة

توقعت أيضا قلة الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

حالة البحر

وتابعت أن البحر المتوسط سيكون مضطربا وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح  شمالية غربية، بينما خليج السويس معتدل وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية، بينما  البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من  متر ونصف المتر إلى مترين مع رياح  شمالية.

درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس                                                        

                                      الصغري      العظمي   

القاهرة                                9°           18°             

القليوبية                             8°            17°.            

الجيزة                                9°            18°

السلوم                                11°            15°

مطروح                             12°             16°

العلمين                               13°.           16°

واحة سيوة.                      6°               17°

الإسكندرية                         13°             17°

البحيرة                               11°            18°

كفرالشيخ                           12°             17°

دمياط                                13°             18°

بورسعيد                             14°            19°

العريش                              13°            19 °

رفح                                   13°             18°

الدقهلية                             9°               19°

الغربية                               10°               20°

الشرقية                              10°              18°

المنوفية                              9°            19°

الإسماعيلية.                       12°             19°

القنطرة غرب.                     10°.            18°

السويس.                            12°            19°

فايد.                                 13°.           19°

نخل                                  7°            17°

سانت كاترين.                      4°             13°

شرم الشيخ.                        15°            20°

الطور.                                16°            20°

رأس سدر                           17°.           19°

أبوزنيمة.                           16°.           20°

أبورديس.                          16°.           19°

دهب.                               17°.            22°

نويبع.                               18°.            21°

زعفرانة.                            15°.            18°

رأس غارب.                         14°.           19°

الغردقة.                             16°             20°

سفاجا.                              17°.            20°

مرسى علم                         18°             22°

بورغالب.                           17°.            21°

القصير.                             16°.             20°

رأس بناس.                        17°.            24°

شلاتين.                             18°             23°

أبورماد.                             17°.             24°

حلايب.                              18°             23°

راس حدربة.                       17°.            24°

الواحات البحرية.                 6°.           17°

الفرافرة.                             5°.           16°

الدخلة.                               4°.          18°

الخارجة.                            5°.           18°

الفيوم.                               10°             18°

بنى سويف                         10°             18°

المنيا.                                10°             19°

أسيوط.                             12°             19°

سوهاج.                             11°             19°

قنا.                                   12°              21°

الأقصر.                               14°            20°

إدفو.                                 14°.           21°

أسوان.                              15°            22°

الوادى الجديد.                     7°            18°

درجات الحرارة حالة البحر هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد امطار

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