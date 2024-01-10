كتل هوائية قادمة من أوروبا.. "الأرصاد" تُحذر من طقس غدٍ الخميس

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بـالأرصاد الجوية، إنه يوجد تغير واضح في الحالة الجوية، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من المناطق الأوروبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بداية من اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة بين 18 و19 درجة مئوية والعظمى على جنوب الصعيد من 21 وحتى 22 درجة مئوية، والمناطق الجبلية تسجل 5 درجات مئوية.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون مائلة للبرودة شمال البلاد ومائلة للدفء على المناطق الجنوبية، موضحًا أن البلاد تتأثر أيضًا بمنخفض علوي جوي معلق على البحر المتوسط وتأثيره الأكبر على بلاد الشام وتركيا وسواحلنا الشمالية.

وتابع أن محافظة الإسكندرية ومطروح ومحافظات الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ شهدت أمطار متوسطة مع نشاط للرياح والذي أدى لإحساسنا بالبرودة وارتفاع الأمواج وإغلاق بعض الشواطئ ومستمر ذلك حتى الغد، محذرًا أنها قد تتخطى 3 أمتار.

أمطار على مدن الساحل الشمالي

وأكد أن غدًا الخميس قد تمتد الأمطار وتكون خفيفة لمتوسطة على كل مدن ومحافظات الساحل الشمالي وقد تصل لمناطق بالقاهرة البكرى، مشيرًا إلى أن يوم الجمعة تقل شدة الأمطار وتكون خفيفة ومن يوم السبت يمر منخفض جوي آخر يؤدي لتكاثف السحب المنخفضة وسقوط أمطار متوسطة على المناطق الشمالية للجمهورية وكذلك الأحد وهذا الطبيعي خلال هذا العام.