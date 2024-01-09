الثلاثاء 09 يناير 2024
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احتمالية سقوط أمطار.. الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة غدًا

سقوط أمطار
سقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك تفاوت بين درجات الحرارة في الصباح والمساء، حيث كان فرق درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز العشر درجات.

درجات الحرارة غدًا 


وأكدت "غانم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " تن"، أنه من المتوقع أن يكون طقس الأربعاء أكثر برودة، وستكون الأجواء الشتوية غدًا الأربعاء، سيدة الموقف خلال فترة النهار والليل نتيجة المنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط.

وأضافت "غانم" في حديثها، أن سرعة نشاط الرياح التي ستتراوح غدًا بين ٣٠ و٤٠ كم على مدار الساعة ستزيد من الشعور بالبرودة، لذا من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة غدًا ١٩ درجة مئوية في ساعات النهار، وأنه سيكون هناك تكون للصقيع على المحاصيل الزراعية والمرتفعات والجبال.

سقوط الأمطار غدًا 


وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط الأمطار المتوسطة على المحافظات الساحلية ونطاق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنه سيكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية، لذا على الصائدين توخي الحذر وعدم نزول المياه الأيام المقبلة لحين عودة الطقس إلى طبيعته.

وذكرت أنه على المواطنين توخي الحذر عند النزول من المنازل، أي أنه يجب أن يتم ارتداء الملابس الثقيلة مع اتباع النشرات الجوية باستمرار.

الأرصاد منار غانم قناة تن سقوط الأمطار غدا هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدا

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