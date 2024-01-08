الأرصاد تحذر: انخفاض الحرارة 4 درجات الأربعاء المقبل (فيديو)

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستنخفض اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لقناة "dmc، أن درجة الحرارة ستنخفض بشكل كبير الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن غدًا الثلاثاء ستستقر درجة حرارة الجو.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستنخفض بنسبة 3 إلى 4 درجات وستزيد الشبورة المائية وستنط الرياح، حيث من المتوقع هطول الأمطار على مناطق وجه بحري، موضحة أن درجات الحرارة في القاهرة ستصل إلى 18 درجة في النهار.