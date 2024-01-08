الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد تحذر: انخفاض الحرارة 4 درجات الأربعاء المقبل (فيديو)

الطقس
الطقس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستنخفض اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لقناة "dmc، أن درجة الحرارة ستنخفض بشكل كبير الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن غدًا الثلاثاء ستستقر درجة حرارة الجو.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستنخفض بنسبة 3 إلى 4 درجات وستزيد الشبورة المائية وستنط الرياح، حيث من المتوقع هطول الأمطار على مناطق وجه بحري، موضحة أن درجات الحرارة في القاهرة ستصل إلى 18 درجة في النهار.

درجات الحرارة الأرصاد DMC منار غانم الأرصاد الجوية الشبورة المائية

مواد متعلقة

"الأرثوذكسية" و"الإنجيلية" تستعدان لعيد الميلاد.. والكنائس تتزين بأعلام مصر

الشعب يختار رئيسه.. المصريون أمام صناديق الاقتراع لأداء «حق الوطن»

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

محمد عبدالعاطى: الرئيس أنهى أزمة غرق محافظات بالسيول وقال لى: «مش عاوز مسكنات بل حل نهائى»

ليلى إبراهيم الرفاعى: والدى دمر «مطار الطور» قبل هبوط جولدا مائير بنصف ساعة

"وقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء" الأبرز.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف آخر تطورات صفقة وسام أبوعلى وموعد وصوله للقاهرة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

الكشف عن هوية القيادى بحزب الله الذى اغتالته إسرائيل فى جنوب لبنان اليوم

آخر تطورات الحالة الصحية لـ "العامرى فاروق" نائب رئيس الأهلى

"كسر إحدى أسنانها".. تفاصيل مشاجرة لاعب الزمالك السابق مع زوجته فى أكتوبر

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية