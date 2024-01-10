"الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المقبلة وتوجه نصائح للمواطنين

أوضحت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها الهيئة العامة للأرصاد، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من محافظة (الإسكندرية - كفر الشيخ)، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.

وحذرت الهيئة المواطنين من طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على باقى السواحل مع تقدم الوقت، لافتةً إلى أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، ونشاط رياح، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ البلاد يسودها طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت الهيئة في منشورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنَّ هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار أمطار متفاوتة الشدة تكون .

أمطار متفرقة

وأوضحت أنَّ مناطق مختلفة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة خلال الساعات المُقبلة، محذرة من تقلبات جوية مع تقدم الوقت.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أمطار خفيفه إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سلال جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

كما أن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة في المساء على مناطق من القاهرة الكبرى، وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز ٣ أمتار.

ونوّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوبة بانخفاض درجات الحرارة نشاط الرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مُحذرة من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح، وذلك على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة من الصباح الباكر.