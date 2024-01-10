الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع التى تضرب البلاد

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء موجة الصقيع، والتي تتأثر بها محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه من اليوم بدأت درجات الحرارة تنخفض في كل أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن موعد نهاية موجة الصقيع منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "كنا نشهد الأيام الماضية طقسًا دافئًا، وكانت الأجواء مشمسة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها، في اليوم".

درجات الحرارة تصل لحد الصقيع في وسط سيناء 

وتابعت: "مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ويتزامن معها امتداد لمنخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة".

وواصلت: "العظمي على القاهرة الكبري تكون 19 درجة مئوية، والمحسوسة 16 درجة نتيجة نشاط الرياح، علاوة على أن فترة الليل تشهد المزيد من الانخفاض فى الطقس والصغري على القاهرة تصل ما بين الـ10 والـ11 درجة، وبعض الأماكن فى محافظات شمال الصعيد تكون ما بين الـ5 والـ6 درجات، ووسط سيناء أقل من 5 درجات، وبالتالي الأجواء شديدة البرودة فى معظم المحافظات، وتصل لحد الصقيع على بعض الأماكن من وسط سيناء والوادي الجديد".

وأكدت غانم أن المحافظات الشمالية تشهد أمطارًا بدءًا من اليوم، مثل محافظة الإسكندرية والبحيرة، وكفرالشيخ والدقهلية، ومن المتوقع أن تستمر اليوم وغدًا، في حين أنه من المتوقع أن تشهد المحافظات الداخلية والقاهرة الكبرى أمطارًا خفيفة وبكميات أقل.

الأرصاد موجة الصقيع درجات الحرارة محافظات الجمهورية انخفاض درجات الحرارة

مواد متعلقة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من أوروبا

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع التى تضرب البلاد

عاجل.. وول ستريت جورنال: انطلاق مفاوضات تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار لفترة طويلة برعاية مصرية

رئيس مجلس الشيوخ: أين الحكومة؟ يبدو إننا هنروّح بدرى النهارده

تعقدها مصر والأردن وفلسطين.. البرلمان الأردنى يكشف تفاصيل قمة العقبة اليوم

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

بدء جلسة محاكمة "عنتيل مدينة نصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا