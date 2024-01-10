"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع التى تضرب البلاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء موجة الصقيع، والتي تتأثر بها محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه من اليوم بدأت درجات الحرارة تنخفض في كل أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن موعد نهاية موجة الصقيع منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "كنا نشهد الأيام الماضية طقسًا دافئًا، وكانت الأجواء مشمسة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها، في اليوم".

درجات الحرارة تصل لحد الصقيع في وسط سيناء

وتابعت: "مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ويتزامن معها امتداد لمنخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة".

وواصلت: "العظمي على القاهرة الكبري تكون 19 درجة مئوية، والمحسوسة 16 درجة نتيجة نشاط الرياح، علاوة على أن فترة الليل تشهد المزيد من الانخفاض فى الطقس والصغري على القاهرة تصل ما بين الـ10 والـ11 درجة، وبعض الأماكن فى محافظات شمال الصعيد تكون ما بين الـ5 والـ6 درجات، ووسط سيناء أقل من 5 درجات، وبالتالي الأجواء شديدة البرودة فى معظم المحافظات، وتصل لحد الصقيع على بعض الأماكن من وسط سيناء والوادي الجديد".

وأكدت غانم أن المحافظات الشمالية تشهد أمطارًا بدءًا من اليوم، مثل محافظة الإسكندرية والبحيرة، وكفرالشيخ والدقهلية، ومن المتوقع أن تستمر اليوم وغدًا، في حين أنه من المتوقع أن تشهد المحافظات الداخلية والقاهرة الكبرى أمطارًا خفيفة وبكميات أقل.