الثلاثاء 09 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

الأرصاد الجوية تكشف مواعيد وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة وحالة الطقس

أمطار
أمطار

مواعيد وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة تشغل الكثير من الأشخاص بعدما أعلنت الأرصاد الجوية عن توقعات بانخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق اعتبارًا من غد الأربعاء بقيم تتراوح بين 4 و3 درجات مئوية وهطول الأمطار على أماكن متفرقة خلال الأيام القادمة.

مواعيد وأماكن سقوط الأمطار

وفيما يخص مواعيد وأماكن سقوط الأمطار، يُتوقع هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة غدا، كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة مساءً، وقد تمتد بعض هذه الأمطار إلى جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الأربعاء

ويتوقع أن يسود طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات شديدة البرودة خلال الليل، ومن المتوقع أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وتترافق هذه الحالة الجوية مع نشاط في سرعة الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة، مما يعزز الإحساس ببرودة الطقس، وتنبه الأرصاد الجوية إلى اضطرابات في الملاحة على البحر المتوسط نتيجة لسرعة الرياح التي تتراوح بين 70 و50 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج الذي يصل إلى 3.5 متر في بعض المناطق.

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مواعيد وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة 

الخميس 11 يناير

سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

امتداد خفيف للأمطار إلى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الجمعة 12 يناير

تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

يوم السبت 13 يناير 

سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأحد 14 يناير 

سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

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