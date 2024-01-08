الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تحذر من حالة الطقس وأجواء شديدة البرودة وهطول الأمطار

الطقس
الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة حيث تتوقع تشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار الطقس مائلًا للدفء في النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يتوقع أن تكون البرودة شديدة ليلا على أغلب المناطق، مع تشكل الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

كما تتسبب الرياح النشطة في بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، مع احتمالية حدوث عواصف رملية وتطاير للتربة في فترات متقطعة.

حالة البحار

  • البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج  (1.5 - 2.25 متر).
  • البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج (1 - 1.5 متر).

 حالة الطقس خلال الفترة المقبلة 

من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على أغلب المناطق بمقدار يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، مع نشاط للرياح مما يعزز إحساس ببرودة الطقس.

الأربعاء 10 يناير 

هطول أمطار متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تقدر بحوالي 60%، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة حدوث تقدر بحوالي 40%، هطول محتمل على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بنسبة حدوث تقدر بحوالي 20%.

الخميس 11 يناير 

هطول أمطار متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، بنسبة حدوث تقدر بحوالي 20:40%.

الجمعة 12 يناير 

هطول خفيف على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تقدر بحوالي 30% وهطول متقطع على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

السبت 13 يناير والأحد 14 يناير 

هطول أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مع نشاط للرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

اقرأ أيضاً

بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن رقم الجلوس.. وجدول امتحانات الإعدادية

تعرف على حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع.. ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

القاهرة الإخبارية: المقاومة أوقعت خسائر فادحة في آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة بخان يونس

حالة الطقس حالة الطقس غدا الثلاثاء الأرصاد الجوية الأرصاد حالة البحار القاهرة الكبرى

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر: انخفاض الحرارة 4 درجات الأربعاء المقبل (فيديو)

"الأرصاد": استقرار كبير فى الأحوال الجوية اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

بايدن: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

حبس "مستريحة المنصورة" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

هل يفكر بايدن فى إقالة وزير الدفاع أوستن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية