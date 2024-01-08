الأرصاد تحذر من حالة الطقس وأجواء شديدة البرودة وهطول الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة حيث تتوقع تشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار الطقس مائلًا للدفء في النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يتوقع أن تكون البرودة شديدة ليلا على أغلب المناطق، مع تشكل الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

كما تتسبب الرياح النشطة في بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، مع احتمالية حدوث عواصف رملية وتطاير للتربة في فترات متقطعة.

حالة البحار

البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج (1.5 - 2.25 متر).

البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج (1 - 1.5 متر).

حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على أغلب المناطق بمقدار يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، مع نشاط للرياح مما يعزز إحساس ببرودة الطقس.

الأربعاء 10 يناير

هطول أمطار متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تقدر بحوالي 60%، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة حدوث تقدر بحوالي 40%، هطول محتمل على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بنسبة حدوث تقدر بحوالي 20%.

الخميس 11 يناير

هطول أمطار متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، بنسبة حدوث تقدر بحوالي 20:40%.

الجمعة 12 يناير

هطول خفيف على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تقدر بحوالي 30% وهطول متقطع على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

السبت 13 يناير والأحد 14 يناير

هطول أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مع نشاط للرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

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