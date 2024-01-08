تعرف على حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع.. ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل.

في هذا السياق تكشف الدستور خلال السطور المقبلة تفاصيل حالة الطقس لمدة أسبوع.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس حتى السبت المقبل حيث أكدت أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

اقرا أيضًا

وأضافت في بيان لها، أن طقس هذه الفترة مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع يوم الثلاثاء 9 يناير سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وقالت الهيئة خلال بيانها، إنه اعتبارا من الأربعاء 10 يناير 2024، هناك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، كما متوقع الأربعاء 10 يناير والخميس 11 يناير سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

العظمى الصغرى

درجة الحرارة في القاهرة 22 11

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 23 10

درجة الحرارة في بنهــــا 22 11

درجة الحرارة في دمنهور 21 12

درجة الحرارة في وادي النطرون 22 11

درجة الحرارة في كفر الشيخ 21 12

درجة الحرارة في المنصورة 22 12

درجة الحرارة في الزقازيق 23 12

درجة الحرارة في شبين الكوم 22 14

درجة الحرارة في طنطا 22 14

درجة الحرارة في دمياط 22 12

درجة الحرارة في بورسعيد 22 11

درجة الحرارة في الإسماعيلية 23 10

درجة الحرارة في السويس 22 10

درجة الحرارة في العريش 22 9

درجة الحرارة في رفح 22 8

درجة الحرارة في رأس سدر 23 10

درجة الحرارة في كاترين 21 4

درجة الحرارة في الطور 25 12

درجة الحرارة في طابا 22 13

درجة الحرارة في شرم الشيخ 27 18

درجة الحرارة في الاسكندرية 21 12

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 21 11

درجة الحرارة في مطروح 19 11

درجة الحرارة في السلوم 19 10

درجة الحرارة في سيوة 18 7

درجة الحرارة في رأس غارب 24 15