القاهرة الإخبارية: المقاومة أوقعت خسائر فادحة فى آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة بخان يونس

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غارات على منازل المواطنين وممتلكاتهم في محافظة خان يونس.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قصفا عنيفا استهدف مناطق شرق مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن المدفعية الإسرائيلية لا تتوقف عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي بداية من رفح وحتى بيت حانون.

ولفت إلى أن أبرز الغارات كان قصف استهدف سيارة مدنية، وارتقى 3 شهداء على الفور، بالإضافة لإصابة عشرات كانوا يسيرون بالقرب من السيارة المستهدفة، مؤكدا تصاعد العدوان الإسرائيلي الذي تشنه طائرات الاحتلال والمدفعية التي لا تتوقف عن إطلاق القصف بشكل عشوائي.

ولفت إلى أن القذائف تساقطت مؤخرا على المنطقة الشرقية لرفح والمنطقة الشرقية لخان يونس، وهناك اشتباك عنيف بين فصائل المفاومة الفلسطينية والآليات الإسرائيلية على محور شرق ووسط خان يونس، وأوقعت المقاومة خسائر فادحة في الآليات العسكرية المتوغلة في خان يونس.

واردف: "محور المحافظة الوسطى لمخيم البريج، والمنطقة الشمالية الشرقية تشهد توغل عدد من الآليات الإسرائيلية، استهدفتها المقاومة بقذائف متنوعة، وتشهد بلدة الزوايدة في المحافظة الوسطى إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية تجاه منازل المواطنين، وردت المقاومة بإطلاق النار تجاه الآليات، ما استدعى مشاركة الطيران المُسيّر بإطلاق الرصاص باتجاه المواطنين وعناصر المقاومة في محور المحافظة الوسطى".