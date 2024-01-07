الحكومة: هدفنا زيادة الصادرات لتوليد 50% من الناتج المحلى

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف من خلال وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري زيادة نسبة مساهمة الصادرات والاستثمارات لتسهم بنحو 50% من توليد الناتج المحلي.

وعن كيفية الارتفاع بنسبة الصادرات، والوصول لـ100 مليار دولار صادرات، قال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" إن الوثيقة تطمح إلى تحقيق مساهمة أكبر للصادرات وزيادة التشغيل إلى نحو 7 أو 8 ملايين فرصة عمل، وزيادة الصادرات يسهم فيها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهناك قطاعات عديدة تسهم في الصادرات المصرية كقطاع الزراعة حيث نهدف لزيادة الإنتاج الزراعي ومساهمته في الناتج المحلي، وهناك مئات الآلاف من الأفدنة تمت إضافتها للرقعة الزراعية، مع التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية.