الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الوزراء" يكشف مصادر تمويل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة ما بين 2024 إلى 2030، تأشارت للقطاعات الرئيسية في مجال الاقتصاد ومنها الصناعة.

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد"، أن الدولة مستمر ة في تقديم حوافز للصناعة، تسعى لتحقيق مستهدافات في مجال الصناعة التحويلية، وفرص استثمارية في القطاع الصناعي.

ولفت إلى أن هناك حرص على صياغة قانون موحد للصناعة، وهناك العديد من المبادرات التي تتم في مجال الصناعة بهدف زيادة تعميق الصناعة وتوطين الصناعات الجديدة ونقل التكنولوجيا وخلافه.

وعن مصدر التمويل، قال متحدث الوزراء إنه بخلاف الاستثمارات العامة، فإن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية، والدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص إلى نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات في الدولة، وهناك دور متصاعد وحوافز قوية تمنع للقطاع الخاص.

وأردف:"مصر من أكثر الدول تمنح مزايا للمستثمرين في المنطقة بشهادة مؤسسات دولية، والقطاع الخاص سيلعب دورا مهما في الفترة المقبلة والأمر محل متابعة من رئاسة مجلس الوزراء، هناك تعميق وإزالة أي معوقات أمام القطاع الخاص".

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