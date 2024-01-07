متحدث "الوزراء" يزف بشرى سارة عن تراجع معدل التضخم والأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ارتفاع معدل التضخم يرجع للعديد من العوامل، منها الأزمة المالية العالمية التي أدت لارتفاع مستوى التضخم على العالم، وعلى مستوى الاقتصاديات الكبرى.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن المؤسسات الدولية قالت إن التضخم يمثل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد العالمي، لكن الشيء المبشر أننا نشهد بوادر قوية لتراجع التضخم، حتى على مستوى الاقتصاديات الكبرى.

وأوضح أن قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة، وهو مؤشر يؤدي لتراجع مؤشرات التضخم على مستوى العالم، أما على مستوى مصر رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تسعى من خلال تعاونها مع البنك المركزي لخفض مستوى التضخم إلى دون 10% في عام 2025.

وأردف: "الدولة تستهدف تحقيق النسبة المستهدفة، وفي الوقت ذاته هناك عديد من الإجراءات الحكومية الخاصة بضبط الأسعار وإتاحة السلع".

ولفت إلى أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة بين 2024 و 2030، تهدف إلى أن يكون المواطن هو محور وارتكاز عملية التنمية، لذا نضع في الاعتبار نسبة التضخم والسيطرة عليها.