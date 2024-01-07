الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الوزراء: الدولة نجحت فى التخارج من 14 شركة وحققت 5.6 مليار دولار إيرادات

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة نجحت حتى الآن في التخارج كليًا أو جزئيًا في 14 شركة، وتحقيق إيرادات بقيمة 5.6 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هدف برنامج الطروحات الحكومية هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وعملية الطروحات تأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ولفت إلى أن هناك مساع جادة من الدولة لدعم دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات إلى 65% من إجمالي الاستثمارات. 

وأردف: "الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار، وهو أكبر دليل أن الدولة عازمة على دعم القطاع الخاص، ورفع معدلات النمو والتشغيل وتحقيق أعلى نسبة نموة للاقتصاد المصري".

الوزراء أحمد موسى على مسئوليتي الاستثمارات التخارج استثمارات أجنبية مباشرة

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