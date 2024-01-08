"برودة وشبورة".. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم فى القاهرة والإسكندرية

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال اليوم والغد في القاهرة والإسكندرية، ويكشف "الدستور" خلال التقرير التالى كل المعلومات عن طقس القاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، فى مصر، وتوقعت الهيئة أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وسوف يكون الطقس مائلًا للدفء، نهارًا على القاهرة الكبرى، شديد البرودة ليلًا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11، الجيزة العظمى 22 درجة والصغرى 11، القليوبية العظمى 22 درجة والصغرى 11.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة في كل المناطق اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 9 يناير، تزامنًا مع أول أيام شهر طوبة، أبرد شهور العام، بسبب احتمال هطول الأمطار ونشاط الرياح، ما يساعد على زيادة الشعور بالبرودة.

كما حذرت الأرصاد، في بيان عاجل، من انتشار الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وذلك بداية من غدٍ الثلاثاء.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

أما فى محافظة الإسكندرية، فقد قالت الأرصاد الجوية إن هناك حالة من الطقس المعتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتسجل درجات الحرارة العظمى 23 درجة، والصغرى 12 درجة، وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد طقس الإسكندرية خلال الأيام المقبلة شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ويشهد اليوم طقسًا دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، باردًا على باقي الأنحاء.