حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

يحرص المواطنون بشكل يومي قبل الخروج من منزلهم على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس المتوقعة اليوم، منوهة إلى توقعاتها لدرجات الحرارة، والظواهر الجوية، وذلك يكون فضلًا عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات ودرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الأرصاد الجوية في مصر أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء سوف تسودها أجواء مائلة للدفء نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وبالسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلًا، فقد أشارت الأرصاد الجوية بمصر إلى أنه سوف يكون شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، وسيتكون الصقيع على المزروعات بوسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية يمصر إلى أن حالة الطقس سوف تسودها ظاهرتين من جميع الظواهر الجوية والتي سوف تتمثل في الآتي:

تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من حوالي 1.5 متر إلى 2.25 والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.

فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9 يناير على محافظات ومدن مصر