الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 8-1-2024 فى مصر ودرجات الحرارة الصغرى لجميع المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص المواطنون مع الساعات الصباحية المبكرة على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 8-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بمصر، منوهة إلى توقعاتها بالأحوال الجوية، والتي ستتمثل في درجات الحرارة، وأيضا حالة البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك فضلًا عن الظواهر الجوية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 8-1-2024 في مصر 

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين 8-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الأرصاد الجوية في مصر أن أجواء الطقس اليوم الإثنين تكون مائلة للدفء نهارا في القاهرة الكبرى والوجـه البحري وفي السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبينما سيسود طقس شديد البرودة ليلا في أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة في طقس اليوم الإثنين 8 يناير 2024

وعن الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس اليوم الإثنين فتكون كالتالي:

ومن المرجح أن تسود شبورة مائية صباحا في بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من كافة المسطحات المائية المؤدية من القاهرة وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية وبمدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع 

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج من حوالي 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى غربية.

فيما أوضحت الهيئة، أن تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من حوالي متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 8 يناير 2024 على محافظات ومدن مصر:

  • درجة الحرارة في محافظة القاهرة 22 11
  • درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 22 10
  • درجة الحرارة في 6 أكتوبر 23 10
  • درجة الحرارة في بنهــــا 22 11
  • درجة الحرارة في دمنهور 21 12
  • درجة الحرارة في وادي النطرون 22 11
  • درجة الحرارة في كفر الشيخ 21 12
  • درجة الحرارة في المنصورة 22 12
  • درجة الحرارة في الزقازيق 23 12
  • درجة الحرارة في شبين الكوم 22 14
  • درجة الحرارة في طنطا 22 14
  • درجة الحرارة في دمياط 22 12
  • درجة الحرارة في بورسعيد 22 11
  • درجة الحرارة في الإسماعيلية 23 10
  • درجة الحرارة في السويس 22 10
  • درجة الحرارة في العريش 22 9
  • درجة الحرارة في رفح 22 8
  • درجة الحرارة في رأس سدر 23 10
  • درجة الحرارة في نخل 25 5
  • درجة الحرارة في كاترين 21 4
  • درجة الحرارة في الطور 25 12
  • درجة الحرارة في طابا 22 13
  • درجة الحرارة في شرم الشيخ 27 18
  • درجة الحرارة في الاسكندرية 21 12
  • درجة الحرارة في العلمين الجديدة 21 11
  • درجة الحرارة في مطروح 19 11
  • درجة الحرارة في السلوم 19 10
  • درجة الحرارة في سيوة 18 7
  • درجة الحرارة في رأس غارب 24 15
  • درجة الحرارة في الغردقة 28 14
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