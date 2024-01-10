من الخميس إلى الإثنين.. "الأرصاد" تكشف أماكن سقوط الأمطار في البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار وحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 11 يناير إلى الإثنين 15 يناير 2024، على جميع أنحاء الجمهورية.

وتعرض “الدستور” تفاصيل حالة الطقس وخارطة الأمطار المتوقعة.

حالة الطقس المتوقعة

وأعلنت الهيئة عن توقعاتها لحالة الطقس، والتي ستكون مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

توقعات الأمطار للأيام المقبلة

وبشأن أماكن الأمطار ونسب سقوطها فتأتي على النحو التالي:

الخميس 11 يناير 2024

أمطار متوسطة بنسبة (حدوث 60 % تقريبا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة بنسبة (حدوث 30% تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 70:50 كم (س) وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر).

الجمعة 12 يناير 2024:

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة للأيام المقبلة

من الخميس 11 يناير إلى الإثنين 15 يناير 2024

أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

السبت 13 يناير 2024

أمطار متوسط بنسبة (حدوث 60 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 14 يناير 2024

أمطار متوسطة بنسبة (حدوث 70:40 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:50 كم (س) وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر).

الإثنين 15 يناير 2024

أمطار خفيفة بنسبة (حدوث 30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ونوّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة مع حالة الطقس المضطربة.