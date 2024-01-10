الأربعاء 10 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم وغدا في مصر وفرص سقوط الأمطار (تفاصيل)

الطقس
الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجارى من اليوم الأربعاء حتى السبت المقبل، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بالإضافة إلى بعض التحذيرات حيث حذرت  الأرصاد في بيان عاجل من عدة ظواهر جوية متقلبة مؤثرة على البلاد.

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حالة الطقس اليوم في مصر

وأكدت هيئة الارصاد الجوية أنه يوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وأقصي جنوب سلاسل البحر الأحمر، وتكون خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متفرقة بالإضافة إلى نشاط الرياح على كافة أنحاء البلاد على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

ما هي حالة الطقس غدًا وحتى السبت المقبل؟

وعن طقس غدًا الخميس أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة الى مناطق من أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الاحمرو جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

أما عن طقس يوم الجمعة فيوجد شبورة مائية من 4 الى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناءوشمال الصعيد.

وطقس السبت أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن أمطار متوسط بنسبة حدوث 60 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بالاضافة إلى أمطار متوسطة بنسبة حدوث 70:40 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ماهى حالة الطقس فى الاسكندرية؟

يسود الإسكندرية، اليوم الاربعاء  طقسًا مستقرًا نسبيًا، معتدل الحرارة، على كافة الأنحاء، وتراوحت درجات الحرارة بين 11 للصغرى و21 للعظمى، فيما سجلت سرعة الرياح 13 كيلو متر/ساعة والرطوبة 57%، وتراجعت فرص سقوط الأمطار.

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