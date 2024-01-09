قبل الامتحانات على التابلت.. 5 تنبيهات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

كشف مايكل فوزي، أخصائي تطوير تكنولوجي، عن بعض الأمور الضرورية التي يجب مراجعتها وتنفيذها على تابلت طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، قبل أيام من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتلافي حدوث أي مشكلة في أثناء الاختبار.

وحسب فوزي، يتبع الطالب الإجراءات التالية:

أولا: أيقونة الضبط:

يجب أن نضغط على الاختيار الشاشة ونتأكد من أن وضع الرؤية فاتح وليس داكن بالإضافة إلى أنه يجب الغاء السطوع التكيفي للشاشة عن طريق الخطوات التالية:

١- نزيد السطوع إلى ما قبل الخط الأحمر حتى لا تكون الإضاءة ضعيفة وقت الامتحان

٢-نضغط إيقاف السطوع التكيفي.

ثانيا: تحديد حجم الخط

يجب العمل على تحديد حجم الخط على التابلت أثناء الامتحان من خلال الخطوات التالية:

١- نضغط علي حجم الخط ونمطه

٢- نحدد الحجم المناسب للطالب مع مراعاة عدم التكبير أو التصغير الزائد.

ثالثا: إطالة زمن توقف الشاشة إلى ٣٠ دقيقة

يجب العمل على إطالة زمن توقف الشاشة حتى تتمكن من الأختبار فى الوقت المحدد من خلال الخطوات التالية:

1_ نضغط زمن توقف الشاشة.

2- ثم نختار آخر اختيار ٣٠ دقيقة.

3-الضغط علي شريط التنقل.

4- تحديد اختيار الأزرار وليس إيماءات السحب.

رابعًا: التأكد من وجود اللغة الثانية للطلاب في لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، وتنشر "الدستور" خطوات إضافة اللغة الثانيه للتابلت (ألماني -أسباني-فرنسي) وهي كالتالي:

١- الضغط على الإدارة العامة.

٢- ضبط لوحة مفاتيح Samsung.

٣- نختار اللغات والأنواع

٤-إدارة لغات الإدخال

٥- نقوم بتنشيط اللغة الفرنسية

ومن الممكن أن نجد اللغة الألمانية (Deutsch)

والاسبانيه (Espanol)

في اللغات التي تحتاج إلى تحميل واتصال بالإنترنت

نقوم بالضغط على علامة التحميل

خامسًا: التأكد من التاريخ والوقت أنه تاريخ اليوم والوقت الصحيح، وفي حالة أن الوقت أو التاريخ غير صحيح يتم اتباع الخطوات التالية.

١- الإدارة العامة.

٢-التاريخ والوقت.

٣- الضغط على التاريخ والوقت التلقائي.

٤- ضبط التاريخ والوقت.

٥- الضغط على التاريخ والوقت التلقائي مرة أخر لإعادة تنشيطه.

ويجب التأكد دائما بأن يكون التابلت مشحون ولا نتركه حتى يفصل.