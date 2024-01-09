اليوم.. ختام امتحانات النقل الثانوي الأزهري في مطروح

يختتم طلاب الصفين الأول والثاني الأزهري الثانوي بقسميهما الأدبي والعلمي، اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط متابعة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

_ انضباط اللجان

وتفقد فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح، يرافقه مدير إدارة مطروح التعليمية، فضيلة الشيخ عبد الرحمن السايس، لجنة بنين مطروح، حيث اطمئن على انضباط اللجان، وناقش الطلاب حول مستوى الأسئلة، وأكد الطلاب أن الأسئلة مطابقة للمناهج الدراسية.

_ تقدير الدرجات

ووجه فضيلته بأهمية تحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول، مشددًا على ضرورة إنهاء النتائج في المواعيد المقررة.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي للقسم العلمي امتحاناتهم في مادتي الحديث وعلومه والأحياء، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوى القسم العلمي امتحانهم في مادتي البلاغة وتطبيقات الرياضيات، كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي امتحاناتهم في مادتي الحديث وعلومه والفرنساوي، أما الصف الثاني الأدبي فيؤدون امتحاناتهم في مادتي البلاغة والمنطق.

وفى سياق آخر، كان قد اختتمت، الخميس قبل الماضى، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الإبتدائي والإعدادي، وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر بمحافظة مطروح.

وتابع الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، سير امتحانات النقل، بلجنة بنين مطروح النموذجي، للاطمئنان على حسن الأداء، والالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات، موجهًا بتوفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، مشددًا على فرض الانضباط، وإنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية دون تأجيل.

يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي يؤدون امتحانات اليوم الختامي في مادتي العلوم والمهارات المهنية، بينما امتحن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، فيما تبدأ امتحانات النقل الثانوي للقسمين العلمي والأدبي اعتبارًا من السبت الموافق 30/12/2023.