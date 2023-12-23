السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أزهر مطروح: لا شكاوى فى امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بالمعاهد

امتحانات النقل للفصل
امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بالمعاهد

بدأت صباح اليوم السبت، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي، وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر بمطروح.

وتفقد الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، رفقة محمد رفعت، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، سير العمل بلجنة بنين مطروح النموذجي، التابعة لإدارة مطروح التعليمية، للتأكد من انتظام سير اللجان والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب.

غرفة العمليات

كما تابع الشيخ عطية سالم، مدير العلوم الدينية والعربية للمنطقة سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة، مؤكدا بعدم تواجد أي شكاوى من الامتحان أو الورقة الامتحانية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون الامتحان اليوم في مادتيِّ القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان اليوم في مادتيِّ الفقه، واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف).

امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بالمعاهد
امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بالمعاهد
امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بالمعاهد
امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بالمعاهد
امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بالمعاهد
امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بالمعاهد
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