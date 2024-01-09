الثلاثاء 09 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

خبير تربوى يقدم نصائح للطلاب قبل الامتحانات للحد من القلق والتوتر

عاصم حجازى
عاصم حجازى

قدم الدكتور عاصم حجازى، الخبير التربوى، العديد من النصائح لطلاب المدارس قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها بداية الأسبوع المقبل.

وقال “حجازى” فى تصريح لـ"الدستور": من المعلوم أنه في تنظيم الورقة الامتحانية للمادة الواحدة يجب البدء بالأسهل والانتهاء بالأصعب لتخفيف حدة القلق لدى الطلاب. ومساعدتهم على الهدوء والتركيز والتخلص من التوتر.

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وأضاف عن مطالبات البعض بأن جداول الثانوية العامة لابد وأن تشهد ترتيب مميز فى المواد: وفي تنظيم المواد نفسها داخل الجدول ينبغي أيضا البدء بمادة من المواد السهلة بالنسبة للطلاب لامتصاص حالة القلق والتوتر وزيادة الألفة بين الطلاب وجو الامتحانات ولكن في الوقت ذاته يجب أن يكون الوقت المتاح قبل امتحان المواد الصعبة كبيرا وكافيا.

واستكمل: ولأن شعور الطالب من البداية بعدم وجود فترة زمنية كافية قبل امتحان المواد الصعبة ستجعل حالة القلق مستمرة وملازمة للطالب في جميع الامتحانات السابقة وتؤثر بلا شك على أدائه في الامتحانات.. ولكن شعوره بالطمأنينة لوجود وقت كافي قبل امتحان المواد الصعبة سيعمل على جعل الطالب أكثر هدوءا وتركيزا وسيتفرغ ذهنه لمذاكرة المواد السابقة وستكون توقعاته عن أدائه أكثر إيجابية وتفاؤلا.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2024

وكانت أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام امتحانات الثانوية العامة 2024، يمكن التقديم فيه في حال عدم تجاوز عدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، التي تبلغ 4 أعوام وفقا للقانون رقم 20 في لعام 2012، بالإضافة إلى الطلاب المنتظمين لهم الحق في التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2024، يمكنهم التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن طلاب المنازل يمكنهم التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2024، فهم لهم الحق في التقدم للامتحان أربعة أعوام، كما لا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط.

عاصم حجازي خبير تربوي طلاب المدارس مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول نصائح للطلاب

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