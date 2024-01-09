مدير تعليم الجيزة يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان امتحانات النقل

بدأت امتحانات النقل في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة عن جولة تفقدية لمتابعة سير العملية الامتحانية.

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم فى الجيزة، إنه بتوجهيات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فقد تفقد، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 (الترم الأول) بلجان مدرستي هشام شتا الإعدادية بنات، وفاطمة الزهراء الابتدائية، التابعتين لإدارة العمرانية التعليمية، ومدرستي أبوالهول القومية، والجيزة الإعدادية بنات، التابعتين لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.



وقالت مديرية التربية والتعليم فى الجيزة، في بيان صحفى لها اليوم: قد أدى اليوم طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، كما أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

وشدد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم فى الجيزة، على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، وتوفير سبل الراحة التي تضمن انتظام العملية الامتحانية، كما تحاور مع الطلاب عن مستوى الامتحان، وتفقد الكنترولات داخل اللجان.

وكانت قد بدأت امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 في محافظة الجيزة، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسط إجراءات احترازية ووقائية باللجان من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانات نصف العام في مادة الدراسات الاجتماعية، وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة رسميًا، والذي يستمر حتى 16 يناير الجاري.