لن يخرج عنها الامتحان.. مراجعة نهائية هامة في مادة "الماث" لطلاب الصف الثاني الثانوي

تنطلق امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي فى القاهرة مع بداية الأسبوع المقبل، وتنشر الدستور المراجعة النهائية فى مادة «الماث» للصف الثاني الثانوي تحت إشراف كبير معلمي الرياضيات الأستاذ مرتجى ميلاد.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعلييم الفنى لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي مع بداية الأسبوع المقبل، وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستكون فى مستوى الطالب المتوسط والأسئلة محددة وواضحة وبعيدة عن الألغاز.

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فى السياق ذاته وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها خلال فترة امتحانات نصف العام الدراسي، يجب أن يتم عقد الامتحانات ورقيًا وفقًا للمواعيد والأزمنة الواردة بالجدول، ولا يعقد امتحانات يوم السبت الموافق ٢٠ / ١ / ٢٠٢٤ تستمر الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.

مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بالقاهرة

يوم الأحد 14 يناير2024: اللغة العربية - الكيمياء.

يوم الثلاثاء 16 يناير2024: اللغة الأجنبية الثانية - الجغرافيا.

يوم الخميس 18 يناير2024: الأحياء - التاريخ.

يوم الأحد 21 يناير2024: اللغة الأجنبية الأولى - الفيزياء.

يوم الاثنين 23 يناير2024: الفلسفة والمنطق- الرياضيات.



مواعيد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

1- جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024، في يوم السبت الموافق 13\1\2024 تطبيقات الرياضيات، الجغرافيا.

2- جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024، في يوم الإثنين الموافق 15\1\2024 اللغة الأجنبية الأولى، وجبر تفاضل وحساب مثلثات.

3- جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024، في يوم الأربعاء الموافق 17\1\2024 اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، والتاريخ.

4- جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024، في يوم الإثنين الموافق 22\1\2024 اللغة العربية، الفلسفة والمنطق، والأحياء.

5- جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024، في يوم الأربعاء الموافق 24\1\2024 الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع.



