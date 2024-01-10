الهلال الأحمر الفلسطينى يكشف ضرر القطاع الصحى منذ بدء العدوان على غزة

تحدثت نبال فرسخ، مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، عن الاستهداف الممنهج للمستشفيات الفلسطينية من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وقالت مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات جنوب قطاع غزة تشهد عملية استهدافات مباشرة الآن، حيث خرجت حتى الآن 30 مستشفى عن الخدمة من 36 مستشفى منذ بداية العدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى خروج 53 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهدافات.

وتابعت أن الاحتلال الآن يكثف استهدافته على المستشفيات والمراكز الصحية، مشيرة إلى أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر وغير مسبوق محيط مستشفى الأمل بخان يونس خلال الفترة السابقة أدى إلى وقوع كثير من الشهداء والجرحى، فضلًا عن الاستهداف المباشر لمبنى مجاور لمستشفى الأمل من خلال القصف المدفعي الذي استهدف 3 طوابق.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف المنطومة الصحية في غزة والمسعفين والطواقم الطبية بشكل متعمد، لافتًا إلى ارتقاء 326 شهيدا من الطواقم الطبية وخروج 60 مركبة إسعاف عن الخدمة و100 معتقل من الكوادر الصحية جراء العدوان، فضلًا عن 13 سيارة إسعاف تابعة لنا خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي على غزة.