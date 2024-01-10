مناشدة عاجلة من «التعليم» لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشحن »التابلت» قبل دخول الامتحان

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالغاء كلمات السر التى فعلوها على التابلت قبل الدخول للامتحانات التى تبدأ فى 11 يناير الجارى وتستمر حتى 24 من نفس الشهر.



وقالت الوزارة خلال تعليمات تم تعميمها على المدارس:على الطلاب التأكد من شحن التابلت بشكل كامل فى المنزل قبل الحضور للجنة الامتحان.

وأضافت الوزارة أنه فى حالة فصل التابلت أثناء الامتحان على الطالب تحرير محضر فى اللجنة بذلك وعقد امتحانه ورقيًا .

وحذرت الوزارة من عدم التنقل بين البرامج الموجودة على التابلت أثناء وقت الاختبار، كذلك عدم التنقل لاى مواقع على شبكة الانترنت.

أقرا ايضًا

أولًا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ والأحياء.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

ثانيًا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة العربية– الشعبة (عام).

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي).

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان التاريخ (أدبي)، والفيزياء (علمي).

-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى (عام)، والأحياء (علمي)، والفلسفة والمنطق (أدبي).

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي)، والجغرافيا (أدبي).

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (عام).



