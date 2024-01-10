الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

"التموين" تؤكد ثبات أسعار السلع لشهر يناير

سلع
سلع

تواصل منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ولليوم العاشر على التوالي، صرف سلع مقررات يناير إلى المستفيدين على البطاقات التموينية، حتى التاسعة مساءً، عبر 40 ألف منفذ.

وأكدت وزارة التموين ثبات أسعار مقررات يناير، وصرفها إلى المستفيدين بأسعار الشهر الماضي دون زيادة، محذرة المنافذ التموينية من عقوبات رادعة في حالة المخالفة، وصرف المقررات بأسعار أزيد من السعر الرسمي.

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وتجاوزت نسبة صرف مقررات يناير 56% حتى الآن، نظرًا لحرص المستفيدين على صرف سلع المقررات خلال الأيام الأولى من الشهر.

وتقوم منافذ وزارة التموين بصرف مقررات يناير، بهذه الأسعار، الزيت بـ30 جنيهًا، والسكر بـ12.60 جنيهًا للكيلو والسكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وفقا للحصص المحددة لكل بطاقة.

وتلتزم منافذ التموين أيضًا بصرف الحصص المقررة شهريًا إلى المستحقين من السلع الإستراتيجية، بواقع زجاجة زيت للفرد، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، وكيلو سكر تمويني بسعر 12.60 جنيهًا، للفرد وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة.

ويصرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع كيلو للبطاقة المتضمنة 3 مستفيدين أو أقل، بينما تحصل البطاقة المتضمنة 4 مستفيدين فأكثر على 2 كيلو شهريًا بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

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وتتضمن قائمة سلع المقررات التموينية 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى.

أسعار مقررات يناير التموينية لشهر يناير

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيهات.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

وزارة التموين أسعار مقررات يناير أسعار مقررات يناير التموينية لشهر يناير سعر السكر في التموين سعر الزيت التمويني اليوم سعر الارز سعر الجبنة

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