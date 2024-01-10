بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى برئاسة مدبولى

بدأ قبل قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

ومن المرتقب أن يناقش رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، مدى إحكام السيطرة على الأسواق خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، والقرارات الأخيرة في هذا الشأن والخاصة بتحديد الأسعار وتدوينها واضحة على العبوات.

ومن المرتقب أيضًا مناقشة الجاهزية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، وحجم إنجاز المرحلة الأولى منها، وما إذا كان هناك أي عقبات تحتاج للإزالة.

ومن المتوقع أيضًا أن يناقش رئيس الوزراء مع الجهات المعنية بالتعامل مع الأمطار، مدى استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي سقوط محتمل للأمطار، وشكل التنسيق مع الجهات المعنية بمختلف أنواعها.