الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 43، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم، واللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وصندوق تطوير التعليم، في مختلف الملفات، بما يُسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر اجتماع مجلس إدرة صندوق تطوير التعليم رقم 42، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع، واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2022 /2023، واعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2024 /2025.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم، عددًا من الموضوعات المالية والإدارية الخاصة بصندوق تطوير التعليم.

وعرض "الحيوي" الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالكلية التكنولوجية بالقاهرة، جامعة مصر التكنولوجية الدولية (مجمع الأميرية سابقا)، وموقف تمويل مصروفات التشغيل السنوية للكلية التكنولوجية بالفيوم (مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم سابقا) خلال العام المالي الجاري 2023 /2024، وموقف تمويل مصروفات التشغيل السنوية للكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط (مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط سابقا) خلال العام المالي 2024 /2023.

كما استعرض موقف بروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة، التي تشمل بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير التعليم ومؤسسة مصر الخير لتنمية قدرات المجتمع عن طريق التعليم والتدريب وبالأخص لفئات: ذوي العزيمة، والمراة المعيلة، والشباب ما بعد مرحلة التعليم الإعدادي، والشباب الذين لم ينالوا قسطا كافيا من التعليم، والشباب الراغبين فى الحصول على تدريب فني.

وعرض الدكتور أحمد الحيوي موقف بروتوكول التعاون المصري الكوري بين صندوق تطوير التعليم وجامعة "كوريا تك" الذي يستهدف دعم وبناء القدرات المؤسسية من خلال رفع مستوى المهارات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وتحسين البيئة التعليمية، وتوفير المعدات وتعزيز التعاون الصناعي الأكاديمي.

كما استعرض موقف بروتوكول التعاون مع جامعة "هامك الفنلندية" الذي يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وإعداد البرامج التعليمية، وربط الجامعة بسوق العمل.

مصطفى مدبولى هالة السعيد مدبولي رئيس مجلس الوزراء بروتوكولات

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