الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

وزير الإسكان يستعرض الموقف التفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر

خلال الاجتماع ف اكتوبر
خلال الاجتماع ف اكتوبر

وزير الإسكان يستعرض الموقف التفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والمعوقات والتحديات التى تواجه التنفيذ، والإجراءات المتخذة للتعامل معها، وتشمل الأعمال الجارى تنفيذها (أعمال الطرق - شبكات مياه الشرب - رافع مياه الشرب - شبكات الصرف الصحي - روافع الصرف الصحي - شبكات الري - أعمال الكهرباء - وغيرها)، وذلك خلال زيارته التفقدية للمنطقة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة 6 أكتوبر.


وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال المرافق المختلفة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وكذا سرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع الأراضي بالمنطقة، من أجل الإسراع في معدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وإتاحة الفرص الاستثمارية في المجالات المتعددة، لتحقيق الهدف من تنمية تلك المنطقة، وتحويلها إلى مجتمع حضارى متكامل.


وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم تقسيم منطقة الحزام الأخضر، إلى عدة مناطق لتنفيذ أعمال المرافق، حيث تبلغ مساحة المنطقة الأولى من حوض 1: حوض 16، 4500 فدان، لتنفيذ أعمال المرافق (طرق "فرمة" - كوبرى - مياه - صرف صحي - رى)، وبلغت نسبة إنجازها 12 %، بجانب تنفيذ مشروع الحارات الرئيسية لطريق "بوليفارد" فى المسافة من محور العبور حتى الطريق الدائرى الأوسطى، والأعمال الصناعية اللازمة، وبلغت نسبة إنجازه 17 %.

وأضاف: المنطقة الثانية من حوض 17: حوض 24، بمساحة 2242 فدانا، لتنفيذ أعمال المرافق (طرق - مياه - صرف صحي - رى)، وبلغت نسبة إنجازها 42 %، كما يجرى مراجعة أعمال التصميمات لإعداد مستندات الطرح لتنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة الثالثة من حوض 25: حوض 49، بمساحة 3517 فدانا.

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر

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