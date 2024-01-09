الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

جولة لوزير الإسكان بمشروعات "الحزام الأخضر" فى مدينة 6 أكتوبر اليوم

الجزار
الجزار

يجري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، جولة تفقدية بمشروعات منطقة الحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، يتلوها زيارة مدينة السويس الجديدة، لتفقد المشروعات التنموية المختلفة بالمدينة

 ويرافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس أحمد موسى، مساعدا نائبى رئيس الهيئة.

عاصم الجزار زير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منطقة الحزام الأخضر مدينة السويس الجديدة المشروعات التنموية المختلفة بالمدينة الدكتور وليد عباس

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