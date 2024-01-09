الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

وزير الإسكان يتفقد تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة السويس الجديدة

خلال الجولة
خلال الجولة


تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للوحدات السكنية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور منخفضى الدخل"، بمدينة السويس الجديدة، يرافقه الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب/ وائل شعبان، والمهندس أحمد موسى، مساعدا نائبى رئيس الهيئة، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه بموقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" حيث يجرى تنفيذ 86 عمارة بمحور منخفضى الدخل، وتفقد نماذج للوحدات السكنية التى تم تشطيبها، موجهًا بالاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات، والاستغلال الأمثل لفرق المناسيب بالموقع بما يعطى مظهرًا جماليًا لموقع المشروع.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وضغط معدلات العمل بالموقع، وزيادة أعداد العمالة والمعدات للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، وكذا الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين، المستفيدين من المشروع.

وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة السويس الجديدة لمتابعة سير العمل بمشروعات المرحلة الأولى

واستعل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بالسويس الجديدة، بعقد اجتماع بمقر جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب/ وائل شعبان، والمهندس أحمد موسى، مساعدى نائبى رئيس الهيئة، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة.
ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية المختلفة، لخدمة سكان محافظة السويس، حيث إن مدينة السويس الجديدة، ستكون مقصد سكان محافظة السويس، للحصول على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وكذا الحصول على الخدمات المختلفة، والفرص الاستثمارية المتنوعة.
واستمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي من المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز المدينة، عن موقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى بمدينة السويس الجديدة، حيث تبلغ مساحة المدينة 65 ألف فدان، والمرحلة الأولى 2400 فدان، والمرحلة العاجلة منها بمساحة 300 فدان، ويشمل المخطط الاستراتيجي للمدينة (مناطق لوجستية ومشروعات سياحية - مخيمات سياحية جبلية - أحياء سكنية - مراكز خدمات - مناطق صناعية ومشروعات استثمارية - محاور خضراء).

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذى المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

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